جامعة أسوان تنظم المعرض السنوى لقسمى التربية الفنية والاقتصاد المنزلى.. صور

أسوان - صلاح المسن

افتتح الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، المعرض السنوي لقسمي التربية الفنية والاقتصاد المنزلي بحضور الدكتور محمد عبدالحميد راشد عميد كلية التربية النوعية، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



وضم المعرض العديد من الأعمال الفنية في مجال التصميم، والتصوير والمشغولات الفنية وأعمال الخزف المتنوعة، إضافة إلى نماذج الملابس وأعمال النسيج والطباعة والكروشيه والتطريز.



وأشاد رئيس جامعة أسوان بما شاهده من أعمال متميزة تعكس الجانب المهاري والإبداع الفني لدى طلبة الكلية، وأعرب عن شكره وتقديره لأعضاء هيئة التدريس لجهودهم في صقل مواهب الطلاب، وأكد رئيس الجامعة أهمية هذه المعارض والتي تعد بمثابة نتاج للجانب العملي لدراسة الطلاب في الكلية.



وأضاف الدكتور محمد راشد عميد كلية التربية النوعية، أن إدارة كلية التربية النوعية تقدم كل الدعم والرعاية والاهتمام لهذه المعارض الفنية المتنوعة، والتي تمثل حصاد عام دراسي لإبراز المواهب الفنية الواعدة بالكلية، معرباً عن تقديره لرئيس الجامعة لدعمه المتواصل لرسالة كلية التربية النوعية، والتي تهدف إلى تخريج الكوادر الفنية المتخصصة في العديد من المجالات.



أعمال فنية بالمعرض



المعرض السنوى بكلية التربية النوعية



جانب من الأعمال الفنية بالمعرض