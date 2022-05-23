مجلس جامعة أسوان يناقش التجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الثانى

أسوان - صلاح المسن

انعقد اليوم الإثنين مجلس جامعة أسوان رقم(119) برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة، كما افتتح أعمال المجلس الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بالترحيب بالحضور من أعضاء المجلس.

وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان ان الجامعة قد استعددت لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021 وفق الجدول الزمني المحدد لها من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي يشهدها 30 ألف طالب وطالبة بعشرين كلية ومعهد.

وأضاف رئيس جامعة أسوان خلال اجتماع مجلس الجامعة ان مجلس الجامعة يشدد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بمختلف مقرات الجامعة بأسوان حرصا علي سلامة الطلاب والعاملين بالجامعة، كما وجه الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة شكره وتقديره للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ووزارة الاتصالات في نجاح تطبيق تجربة الإختبارات الإلكترونية بالجامعة في ظل التحول الرقمي لدولة وقد نجحت جامعة أسوان في انشاء مركز الاختبارات الإلكترونية والذى يتضمن سبع معامل سعة تتراوح ما بين 56 إلى 230 جهاز لتصبح السعة الإجمالية للمركز بعدد الأجهزة 730 جهاز بالمبني الإداري الجديد بصحاري.

كما أشار إلى أنه تعد هذه التجربة الأولى للاختبارات الإلكترونية فى المركز والتى تسير بنجاح والتي تم تطبيقها علي كليات الطب والطب البيطري والتمريض ، كما ناقش المجلس لائحــة جوائز ومكافأت النشر العلمي لجامعة أســوان من منطلق رؤية جامعة أسوان لإدراجها فى التصنيفات العالمية فى إطــار التنافسية العالمية فى مجالات البحث العلمي وتحفيزاً لدور أعضاء هيئة التدريس فى جامعة أسوان وتشجيعا ً وتقديراً للبحث العلمى وللعلماء وشباب الباحثين بالجامعة وذلك لمجهودهم الذي بذل فى النشر العلمى بأفضل المجالات العالمية.