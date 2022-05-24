اليوم السابع
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توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة فضاء جنوب أفريقيا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:01 م
توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة فضاء جنوب أفريقيا.. اعرف التفاصيل الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
كتب محمود راغب

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وقع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وأنديسوا مليسا الرئيس التنفيذي لوكالة فضاء جنوب افريقيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة فى العديد من مجالات التعاون المختلفة.
 
جاء توقيع مذكرة التفاهم، بحضور الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي  لوكالة الفضاء المصرية،  والسفير فضل نصر الدين مساعد وزير الخارجية لجنوب افريقيا وممثلي وزارة التعليم العالي بجنوب افريقيا .
 
وتم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بهدف تفعيل آليات التعاون في مجال أنشطة الفضاء، والبحث والاستكشاف للأغراض السلمية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين والاستفادة من الموارد البشرية والتقنيات المتاحة.
 
وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أهدى الدكتور القوصي درع وكالة الفضاء المصرية إلي أنديسوا مليسا الرئيس التنفيذي لوكالة فضاء جنوب أفريقيا .
 
 

وكاله الفضاء

وكاله الفضاء المصريه

محمد القوصى

وكالة فضاء جنوب افريقيا

جنوب افريقيا


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