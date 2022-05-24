توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء المصرية ووكالة فضاء جنوب أفريقيا.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

وقع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية ، وأنديسوا مليسا الرئيس التنفيذي لوكالة فضاء جنوب افريقيا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مشتركة فى العديد من مجالات التعاون المختلفة.

جاء توقيع مذكرة التفاهم، بحضور الدكتور محمد خليل عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير فضل نصر الدين مساعد وزير الخارجية لجنوب افريقيا وممثلي وزارة التعليم العالي بجنوب افريقيا .

وتم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، بهدف تفعيل آليات التعاون في مجال أنشطة الفضاء، والبحث والاستكشاف للأغراض السلمية، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات بين البلدين والاستفادة من الموارد البشرية والتقنيات المتاحة.

وعقب توقيع مذكرة التفاهم، أهدى الدكتور القوصي درع وكالة الفضاء المصرية إلي أنديسوا مليسا الرئيس التنفيذي لوكالة فضاء جنوب أفريقيا .