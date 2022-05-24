تواصل فعاليات قوافل الثقافة بمدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت فى 3 مدن بشمال سيناء، فعاليات قوافل الوديان الثقافية والمقرر لها أن تتواصل حتى يوم الجمعة فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، أن القوافل تتضمن عددا من الأنشطة منها ورش اكتشاف مواهب للأطفال والشباب ومعرض كتب الوديان إصدارات الهيئة والنشر الإقليمي وعروض أفلام كارتون للأطفال والأفلام الوطنية ووثائقية وورش حرف يدوية للمرأة في مجال النول والتفصيل.

ونفذت فى قصر ثقافة العريش أنشطة ثقافية وفنية وقراءة حرة وتنمية واكتشاف مواهب لرواد القصر، وفعاليات نشاط ورشة فنية إبداعية للأطفال رسم وتلوين باستخدام ألوان الباستيل.

وسبق وشهدت المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة شمال سيناء أنشطة منوعة لإسعاد الأطفال، تضمنت عروض مسرح عرائس ومسابقات منوعة.

وأعلن فرع ثقافة شمال سيناء، تنظيمه ببيت ثقافة المساعيد عرض فنى لمسرح عرائس بدار حضانة المساعيد تنفيذ وإشراف أحمد صابر مدير البيت وفى مكتبة ضاحية السلام الثقافية تنظيم مسابقة ثقافية ومعلومات تاريخية ودينية، وقراءة حرة وشرح قصة الثعلب تأليف عبد التواب يوسف، والورشة الفنية بمرسم قصر ثقافة العريش وتعليم الفن بطريقة أكاديمية للأطفال والشباب برسم لوحة ليلية مليئة بالنجوم بعيون الأطفال بإشراف إيناس سمير مدير القصر، وتنفيذ نشاط ببيت ثقافة قاطية لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال.

ومقرر انطلاق العرض (عرس كليب) للفرقة القومية للمسرح بفرع ثقافة شمال سيناء من رؤية وإخراج مجدى الشريف على مسرح قصر ثقافة العريش بداية من يوم 25/5/2022 لمدة عشرة أيام، وسبق هذا العرض إطلاق العرض المسرحى الزيارة على مسرح قصر ثقافة العريش، وتتناول مسرحية الزيارة قضية القاصرات من إخراج اسعد الملكي، وتأليف محمد إبراهيم محروس وأشعار فاطمة موسى نبهان، وألحان محمد سلمي الشوربجي، واستعراض منة الله وليد، وديكور أيمن فتحي، غناء آمال محمود.