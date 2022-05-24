تكريم رئيس جامعة بنى سويف من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.. صور

فريق المحافظات

كرمت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيسة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، اليوم، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وأهدته درع الهيئة، وذلك خلال فعاليات ملتقى ضمان الجودة والرقمنة "الطريق إلى إصلاح وإدارة التعليم" والذي تنظمه الهيئة اليوم الثلاثاء 24 مايو الجاري.

وسلمت الهيئة خلال الملتقى شهادات الاعتماد المؤسسي لكليتي الطب البشري والصيدلة، التي تمنح للكليات التي استوفت معايير الاعتماد القومية، بحضور الدكتورة هبة فاروق، عميد كلية الصيدلة، والدكتور عبد الرحيم حسين مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة إكرام الشبراوي وكيل كلية الطب البشري.

أوضح الدكتور منصور حسن، أن حصول كليتي الطب والصيدلة على الاعتماد جاء نتيجة تضافر الجهود من منسوبي الكليتين، مثمناً الجهد المبذول والعمل المكثف لمركز ضمان الجودة ودعمه المستمر لفرق العمل المتنوعة بالكليات، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تحقيق المزيد من الجهد لتحقيق أعلى معايير الجودة، مشيداً باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف جودة التعليم باعتباره أحد أساسيات الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية الشاملة، فضلا عن كونها أهم أساليب تحسين نوعية التعليم في العصر الحديث.



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (1)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (2)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (3)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (4)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (5)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (6)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (7)



تكريم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف (8)