إلغاء امتحان الإنجليزى للشهادة الإعدادية بمطروح بعد تسريبه

مطروح - حسن مشالي

أصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء امتحان اللغة الإنجليزية، بسبب تسريبه قبل بداية الامتحان، حيث تم إخراج الطلاب من اللجان، على أن ينتظروا موعد انعقاد امتحان الدين، على أن يتم موعد آخر لإجراء امتحان الانجليزي.



وجاء قرار إلغاء امتحان مادة اللغة الانجليزية، بعد رصد مديرية التربية والتعليم، لعملية التسريب قبل بداية الامتحان، على نطاق واسع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وتم إبلاغ الجهات الأمنية، للتحري واتخاذ الإجراءات اللازمة، لملاحقة، مشرفي جروبات التسريب، ومسربي الامتحانات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.



على جانب آخر، سادت حالة من الغضب والاستياء بين الطلاب وأولياء الأمور، بسبب الغاء بتسريب الامتحان وإلغائه، وطالبوا بمحاسبة المتورطين في التسريب والنشر.