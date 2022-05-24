"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائى الأسبوع الجارى

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة القاهرة، إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، للفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الجارى بحد أقصى الخميس المقبل، موضحة أن أعمال التصحيح والرصد تمت وسيتم إعلانها على مستوى المدارس بعد اعتمادها.

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طرق وضوابط إعلان نتيجة التقييم لتلاميذ الصف الرابع الابتدائى، موضحة أنها تعلن في صورة أربعة ألوان تعبر عن مدى اكتساب المتعلم للمعارف والمهارات، حيث يوضح اللون الأزرق أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات ( ٨٥ إلي ١٠٠)، واللون الأخضر يوضح أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من ٦٥ لأقل من ٨٥)، واللون الأصفر يوضح أن المتعلم في حاجة إلي بعض الدعم (من ٥٠ لأقل من ٦٥)، واللون الأحمر يوضح أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا زال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من ١ لأقل من ٥٠).

وتابعت : أن أدوات التقييم وتحديد حالة الطلاب خلال العام الدراسى وفق عدة طرق الاختبارات التى عقدت فى الفصلين الدراسيين والمهام الأدائية والمواظبة على الحضور والتقويم التكويني وفقًا لمعدلات الأداء وذلك لمقرر القيم واحترام الآخر وتحقيق معدل حضور لا يقل عن 80% بالنسبة للتربية الرياضية والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

وكان طلاب الصف الرابع الابتدائي انتهوا 12 مايو الجارى من امتحانات نهاية العام الدراسى للفصل الدراسي الثاني 2022.

وأوضحت الوزارة أنه وفق للكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2022 تعلن النتائج فى مكان ظاهر بالمدرسة فى كشوف تتضمن أسماء الطلاب فى كل مدرسة وأمام كل اسم التقدير الحاصل عليه الطفل.