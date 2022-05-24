"تعريض حياة المواطنين للخطر".. تعرف على عقوبة السير عكس الاتجاه

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص مستقلاً سيارة نقل على طريق صلاح سالم بالسير عكس إتجاه الطريق معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة من تحديد هوية قائد السيارة المشار إليها (مقيم بمحافظة القاهرة)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال سيره بالسيارة المشار إليها، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويعاقب قانون المرور الجديد في مادته رقم 76 المخالفين بالحبس وغرامة لا تقل على عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، لكل من يتعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.

ومن أبرز أشكال العقوبة للسير عكس الاتجاه وفقا للقانون:

- حال وقوع إصابة أو وفاة للغير ناتجة عن السير المعاكس، بحيث تضاعف الغرامة المالية مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس.

-حال هروب المتسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات أو عدم الاهتمام بأمر المصابين أو الهروب بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابات أو وفيات.

- يعاقب السائق حال قيادته مركبة غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها.

- يعاقب حال القيادة تحت تأثير المخدارت.

- عند ارتكابه فعل مخالف للآداب العامة أو السماح بارتكاب تلك الافعال في المركبة.

- استعمال أجهزة تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور.

- اعتداء السائق على أحد رجال الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة.

- التزوير أو التلاعب في الأجزاء الجوهرية للمركبة مثل اللوحات المعدنية أو تغيير شكل السيارة.

- التسابق على الطريق.

- تجاوز السرعة المقررة على الطرق.

- الاعتداء على رجال المرور.

- عدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور.

- السير دون فرامل.