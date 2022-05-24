اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تطعيم 100 ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال حملة "طرق الأبواب" بالجيزة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:43 م
تطعيم 100 ألف مواطن ضد فيروس كورونا خلال حملة "طرق الأبواب" بالجيزة التطعيم بلقاح كورونا
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تطعيم 100 الف مواطن خلال أول يومين من فعاليات حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا والتى بدأت يوم الأحد الماضى و تستمر حتى يوم 2 يونية المقبل ضمن خطة الدولة فى متابعة الوضع الوبائى للمرض والإجراءات المتخذة بهدف رفع نسبة التغطية بالتطعيم للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
 
وكلف المحافظ الأجهزة التنفيذية بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تلك الحملة، للوصول للفئات المستهدفة، ولتحقيق الأهداف المطلوبة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين، لمنع انتشار العدوى حرصاً على سلامتهم وصحتهم. مشيراً إلى تكليفاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى .
 
وناشد اللواء أحمد راشد المواطنين بضرورة الحرص على تلقى اللقاح وأتباع الإجراءات الاحترازية حرصآ على سلامتهم .
 
فيما أكدت مديرية الصحة بالجيزة، أنها أتمت استعداداتها مبكراُ قبل بدء تنفيذ الحملة، التى تستهدف تطعيم المصريين وغير المصريين ضد مرض فيروس كورونا (Covid_19)"، وذلك بالمجان من عمر 12 سنة فما فوق ، مشيراً إلى أنه تم نشر الفرق الطبية بالمراكز والقرى والنجوع لتطعيم المواطنين من خلال الفرق المتنقلة وطرق أبواب المنازل، وتستهدف الحملة إعطاء الجرعة الاولى والثانية والتنشيطية، مشيراً إلى أن عدد الفرق التى تقوم بالتطعيم يصل إلى 260 وحدة تطعيم ثابتة و910 وحدات متحركة منتشرة بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية ومواقع التجمعات وغيرها .

الجيزة

تطعيمات كورونا

الصحة

فيروس

لقاح كورونا

لقاح فيروس كورونا

التطعيم بلقاح كورونا


الموضوعات المتعلقة

الصحة: لقاح كورونا لا يسبب العقم للسيدات ويمكن الحصول عليه دون خوف

الإثنين، 23 مايو 2022 05:15 م

لقاح "كورونا" هيوصل لك لحد بيتك.. حملات طرق الأبواب تنطلق بالمحافظات.. الإسكندرية تستهدف تطعيم 4.2 مليون مواطن.. تلقيح 12 ألفا و116 مواطنا ببنى سويف.. و760 فرقة تجوب قرى ونجوع محافظة أسيوط.. صور

الإثنين، 23 مايو 2022 01:00 م

الصحة توضح آلية الحصول على لقاح كورونا بدون رسائل.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 23 مايو 2022 09:42 ص

الصحة تعلن تطعيم 34.9 مليون بجرعتين من لقاح كورونا.. وتؤكد: 3.1 مليون حصلوا على الجرعة التنشيطية.. حسام عبدالغفار: اللقاحات متوفرة بمراكزها فى المحافظات.. وحسام حسنى يحذر: إياكم والتخلى عن الإجراءات الاحترازية

الإثنين، 23 مايو 2022 12:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة