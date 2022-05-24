تطعيم طلاب المرحلة الثانوية ضد فيروس كورونا بمدارس الجيزة غدًا

كتب سيد الخلفاوى

أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه سيتم تطعيم طلاب الصف الأول الثانوي العام غدا الأربعاء 25 مايو وطلاب الصف الثاني الثانوي العام يوم الخميس 26 مايو، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك عقب الانتهاء من اداء الامتحانات بمدارسهم وعلي الطلاب احضار صورة الرقم القومي ( شهادة الميلاد ) واحضار الاستمارة المستنيرة بعد موافقة ولي الامر عليها .

وفى سياق آخر تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، من خلال غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية اليوم الرابع على التوالي للامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية بمدارس التعليم الفني لإدارات تعليم الجيزة بمختلف النوعيات ، وبلغ إجمالي عدد اللجان 75 لجنة، بالتخصصات المختلفة، مقسمة كالآتي:

صناعي 22لجنة.

تجاري 38لجنة.

فندقي 9 لجان.

زراعي 6 لجان.

وأكد سلومة بأنه تم تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بـ 19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال و21 استراحة للسيدات مخصص لهم 1154 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.

كما تابع جميع إدارات تعليم الجيزة من خلال غرفة العمليات، مشددًا علي مديري الإدارات التعليمية بحل أي مشاكل قد تواجه اللجان أو الطلاب، كما نبه وكيل الوزارة على رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب اللجان بهاتف محمول، واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة في أي تجاوز قد يُخل بأعمال الامتحانات.