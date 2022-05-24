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تصل لـ450 ألف جنيه.. اعرف أسعار آخر اللوحات المميزة فى مزاد بوابة مرور مصر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 06:16 م
تصل لـ450 ألف جنيه.. اعرف أسعار آخر اللوحات المميزة فى مزاد بوابة مرور مصر لوحات مميزة معروضة فى مزاد إلكترونيا
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية المزايدة على لوحات معدنية مميزة للسيارات، ويتم فتح باب المزايدة بصفة يومية مع تحديد أيام محددة للقيام بغلق باب المزايدة وتحديد الفائز باللوحة المعدنية، ويتم التنافس حاليا على مجموعة من اللوحات نوضحها بالصور التالية :

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