أعلنت التشيك اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدرى القرود فى البلاد.
وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الإنجليزية - أن المريض يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي العسكري في العاصمة براغ، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل حول حالته.
يشار إلى أنه تم تسجيل العديد من حالات الإصابة بجدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول في الآونة الأخيرة.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود التي تم الإبلاغ عنها حتى أول أمس ومنذ الإبلاغ عن أول حالة في 7 مايو، بلغ 131 حالة إصابة مؤكدة و 106 حالات أخرى مشتبه بها.
ويستمر جدرى القرود فى إثارة الذعر فى أوروبا، خاصة فى إسبانيا التى يوجد بها أكبر عدد من الإصابات والمشتبه فى إصابتهم بالمرض، وتحقق فى حالات تفشى جديدة فى حفلات خاصة.
وقالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية، إن إسبانيا تبحث عن مريضها صفر، أول مصاب بجدرى القرود فى البلاد، وتشتبه الجهات الصحية فى مجتمع مدريد فى أن الفيروس كان ينتشر بالفعل منذ نهاية أبريل، تزامنا مع المواعيد التى سافر فيها مواطن إلى نيجيريا، وأصيب فيها وتسبب فيما يعد بالفعل أكبر انتشار لهذه العدوى النادرة على القارة الأوروبية مع 56 حالة مؤكدة.
ولكن منذ ظهور المرضى الأوائل في المملكة المتحدة للكشف عن الحالات المشتبه فيها في مدريد، هناك فجوة في سلسلة الانتقال إلى إسبانيا التي لم تكتمل بعد، وفقا لمجتمع مدريد.
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