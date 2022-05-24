وذكر راديو "براغ الدولي" - في نشرته الإنجليزية - أن المريض يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي العسكري في العاصمة براغ، وذلك دون ذكر المزيد من التفاصيل حول حالته.

يشار إلى أنه تم تسجيل العديد من حالات الإصابة بجدري القرود في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الدول في الآونة الأخيرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت اليوم أن عدد حالات الإصابة بجدري القرود التي تم الإبلاغ عنها حتى أول أمس ومنذ الإبلاغ عن أول حالة في 7 مايو، بلغ 131 حالة إصابة مؤكدة و 106 حالات أخرى مشتبه بها.