تجديد حبس صاحب شركة مقاولات بتهمة النصب على المواطنين فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة للمقاولات 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء منهم على 17 مليون جنيه، بزعم توظيفهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وامتنع عن السداد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال الضحايا عن الواقعة.

تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة للمقاولات والإستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الإستيلاء على مبلغ مالى بلغ نحو 17 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالإستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم عمل كمين والقي القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.