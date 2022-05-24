تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

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أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تسجيل 200 إصابة جديدة، وتعافي 132 شخصًا، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و166 ألفًا و916 حالة، والشفاء إلى مليون و149 ألفًا و788 حالة بنسبة 98.5%، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 16 ألفًا و75 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى مليون و98 ألفًا و710 حالات، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات جديدة، وتماثل 4 حالات للشفاء، ليبلغ إجمالي الإصابات 265 ألفًا و860 حالة، والشفاء 178 ألفًا و397 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.