بيل كلينتون: بايدن يركز على حل مشكلات البلاد أكثر من استطلاعات الرأى

قال الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، إن الرئيس جو بايدن لا يهتم بمدى مقدار شعبيته لدى الشعب الأمريكي، ويركز بدلا من ذلك على حل المشكلات التي تواجهها البلاد.

ووفقا لقناة روسيا اليوم الروسية، قال كلينتون في رسالة مكتوبة عن شخصية بايدن في مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في عام 2022: "في أول 16 شهرا له في المنصب، فعل جو بايدن بالضبط ما قال إنه سيفعله إذا تم انتخابه.. ساعد أمريكا على التغلب على جائحة غير مسبوقة، وإعادة بناء اقتصاد منهار، واستعادة مكانتنا في العالم".

وأضاف: "ما زلنا نواجه مهام صارمة، بما في ذلك كبح التضخم دون التسبب في ركود، ومكافحة جرائم العنف"، مشيرا إلى أن "القائد الذي ينجز المهمة الذي يهتم بالناس أكثر من استطلاعات الرأي، ويركز على الفوز في المستقبل أكثر من إعادة كتابة التاريخ، سيفعل ذلك. هذا هو جو بايدن".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته NewsNation بالتعاون Decision Desk HQ، أن نسبة تأييد بايدن وصلت إلى مستوى منخفض جدي، حيث قال 40٪ من المستطلعين إنهم "يرفضون أداءه بشدة" و17٪ قالوا إنهم "لا يوافقون إلى حد ما" على أدائه في منصبه.