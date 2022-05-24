برلماني إيطالى: الاتحاد الأوروبى يريد فرض ضرائب على العقارات

فاطمة شوقى

قال زعيم كتلة حزب الرابطة بمجلس النواب، ريكاردو مولينارى، إن الاتحاد الأوروبي يريد فرض ضرائب على الواردات العقارية، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وتساءل البرلمانى الإيطالى فى مقابلة مع صحيفة "ال جورنال" اليوم الثلاثاء"هل نواجه تدخلا آخر من بروكسل؟ لنفترض أنه لا شيء جديد، بل مجرد التوصيات المعتادة التي تأتي من بروكسل بشكل دوري والتي تطلب الأشياء نفسها دائماً".

وأضاف "لقد علمنا أنه مع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR)، ستكون هناك مشكلة المشروطية فيما يتعلق بالإصلاحات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي"، موضحا أن "آلية الاستقرار الأوروبية (MES) كان من الممكن أن تكون أسوأ. لذلك فقد أبلى سالفيني حسناً إذ يتتبع مسألة الضرائب والمعاشات التقاعدية".

وبشأن المفوض الأوروبي لشؤون المالية والاقتصادية باولو جينتيلوني، الذي نفى أن أوروبا تريد مذبحة للإيطاليين: فقد ذكر موليناري أنه "بدلاً من ذلك، يكفي قراءة التوصيات لفهم أن الاتحاد الأوروبي يريد فرض ضرائب على موارد العقارات، وليس هذا وحسب، فالهدف هو قطع جميع الحوافز، أي إلغاء الامتيازات المختلفة، وبالتالي فإن ذلك يعني زيادة الضرائب.

وخلص برلماني الرابطة إلى القول، إن "هدف أوروبا هو تشجيع الناس على بيع العقارات للاستثمار في الأصول المالية. ونعتقد بدلاً من ذلك أن الإيطاليين لهم الحق بوضع مدخراتهم أينما يريدون، وفي العقارات بشكل أساسي".