النيابة تطلب التقرير الطبى حول واقعة الشروع فى قتل عامل بحدائق القبة

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة حدائق القبة سرعة إرسال التقرير الطبي حول واقعة إصابة شخص خلال مشاجرة نشبت بينه وبين عاطل بسبب خلافات الجيرة بينهما، كما أمرت بإرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت النيابة أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة بالشروع فى قتل جاره بسبب خلافات الجيرة، حيث قام بإحراز سلاح أبيض، استخدمه فى طعن المجنى عليه.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب المشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشارذض إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.