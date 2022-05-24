المفوضية الأوروبية: روسيا تمنع تصدير الغذاء من أجل رفع الأسعار عالميا

كتب سمير حسنى

اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، روسيا بمنع صادرات الغذاء من أجل رفع الأسعار عالميا، مؤكدة أن أسعار الغذاء ترتفع حول العالم بسبب الحرب فى أوكرانيا والدول الضعيفة تعانى أكثر من غيرها، معلقة: "هناك 20 مليون طن من القمح عالقة فى أوكرانيا".

وقالت فون دير لاين، فى مؤتمر صحفى، إن روسيا تستحوذ على القمح الأوكرانى ومدفعيتها تقصف عن عمد حقول القمح في أوكرانيا، مشيرة فى سياق مختلف إلى أن الطاقة المتجددة هى مسار أوروبا الانتقالى للوصول إلى الحياد فى الطاقة واستقلال أمن القارة.