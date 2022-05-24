المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى حدائق القبة

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 5 سنوات على عاطل، بتهمة حيازة وترويج الأقراص المخدرة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة حدائق القبة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، تفيد بقيام مسجل خطر تخصص نشاطه الإجرامي فى ترويج الأقراص المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء تواجده فى أحد شوارع المنطقة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل توزيعها على عملائه فى المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.