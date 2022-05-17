المتحدث باسم مبادرة "إحلال السيارات": 39.2 ألف طلب تنطبق عليها الشروط

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، إن هناك 39.2 ألف طلب تنطبق عليهم شروط المبادرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 18.200 مواطن تسلموا سياراتهم الجديدة فى إطار المبادرة بالفعل.

وأكد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن من حصل على الموافقة البنكية قبل 24 أبريل يتم معاملته بالأسعار القديمة رغم تعديل الأسعار.

ولفت خلال قناة صدى البلد إلى أن الرقائق الإلكترونية أثر على إنتاج السيارات على مستوى العالم، وأدى لتأخير موعد تسليم السيارات للمواطنين ضمن مبادرة الإحلال.

واستطرد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أنه سيتم تسليم نحو 1.8 ألف سيارة بالأسعار القديمة مع آخر مايو الجاري ومطلع يونيو المقبل.

وأشار خلال لقائه على قناة صدى البلد، إلى أن الإقبال على التسجيل عبر موقع المبادرة لا زال مستمرًا والأعداد فى ازدياد، وجارى دراسة الطلبات وإنهاء الإجراءات.

وشدد الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية، أن هناك تخفيض في أسعار السيارات التي يتم تسليمها ضمن مبادرة الإحلال، مقارنة بأسعار السوق.

وأوضح أن المواطن يمكنه الاستفادة بمبادرة إحلال السيارات من خلال حضوره والتقدم بنفسه، حيث إن المبادرة لا تتيح التعامل من خلال توكيلات للمتواجدين في الخارج.

واختتم الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات بوزارة المالية أن أسعار السيارات طبقا للمبادرة عند الدفع بنظام الـ «كاش» التاكسي والملاكي تبدأ من 160 إلى 360 ألف جنيه.