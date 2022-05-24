وأهابت الداخلية الكويتية، في بيان لها اليوم بالجميع الالتزام بالقوانين المنظمة والشروط واللوائح الموضوعة لإقامة التجمعات أو المسيرات.

وأوضحت الداخلية الكويتية أنها لم تصدر تصريحا لإقامة التجمع الذي أعلن عنه بوسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان (وقفة احتجاجية) مطالبة الجميع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة بهذا الشأن.