"القيم الأخلاقية داخل الحرم الجامعى" ندوة تثقيفية بكلية التجارة جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة بجامعة طنطا، ندوة تثقيفية بعنوان "القيم الأخلاقية داخل الحرم الجامعى"، حاضر بها الدكتور حسن محمد عيد، مدرس الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وقال الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الندوة تأتى فى إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبى برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور هانى الشامى عميد الكلية، والدكتور هشام الابياري وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور حمدى شعبان، أن جامعة طنطا أحد أهم المؤسسات التربوية التي تهتم ببناء القيم وتعمل على غرسها في نفوس الطلبة وعقولهم، مشيرًا إلى أهمية القيم باعتبارها المكون الأساسي للمحافظة على البقاء والتطور والنهضة الحديثة.

أشار الدكتور حسن عيد، أن الأخلاق هي جوهر وروح الرسالات السماوية وقد اهتم الإسلام بالأخلاق وأكد عليها الدين الإسلامي الحنيف، مؤكدا أن الخلق الحسن هو أساس شخصية المؤمن وقد كان الرسول الكريم خير مثال على التحلى بالأخلاق.