القبض على شخص حاول فض مشاجرة فأصاب شابا بنزيف فى المخ

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدى بالضرب على أحد المواطنين بإستخدام عصا خشبية محدثاً إصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات تفيد إستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم "مصاب بفقدان بالوعى ونزيف بالمخ") إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص وبسؤال (والد المصاب – مقيم بذات العنوان) أقر بأنه أثناء تواجد نجله المصاب بمحل البلاغ حدثت مشادة كلامية بينه وبين آخرين "غير معلومين لديه" تدخل على إثرها (صاحب محل كائن بمحل البلاغ) فى محاولة منه للفض بينهم وتعدى عليهم بالضرب بإستخدام عصا خشبية كانت بحوزته محدثاً إصابة نجله المشار إليها، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فى محاولة منه للفض بينهم وصرفهم من أمام المحل عمله ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحبس المتهم.