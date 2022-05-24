السجن 3 سنوات لعامل بتهمة تزوير مستندات رسمية فى باب الشعرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية بالسجن 3 سنوات على عامل بتهمة تزوير المستندات الرسمية، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغا من مواطن يفيد بتعرضه لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص أوهمه بقدرته على استخراج وإنهاء شهادة المخالفات الخاصة بسيارته الخاصة، ثم فوجئ أثناء بيعه السيارة أن شهادة إنهاء المخالفات مزورة.

وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى الشخص المتهم وتم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على محررات مزوره وأختام مقلدة.

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات المختلفة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.