السجن 3 سنوات لأحد مقتحمى الكونجرس.. حمل علم المتطرفين ورش الشرطة بمطفأة حريق

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن محكمة أمريكية حكمت بالسجن ثلاث سنوات على رجل من ولاية ماريلاند قام بلف نفسه بعلم اليمين المتطرف، ورش الشرطة بمطفأة الحريق خلال أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021.

وبحسب ما أظهرت سجلات المحكمة الفيدرالية، فإن ماثيو ريان ميلر، البالغ من العمر 23 عاما، كان قد أقر بذنبه فى فبراير الماضى فى جنحة عرقلة إجراء رسمي، وهو اليوم الذى اجتمع فيه الكونجرس بمجلسيه فى جلسة مشتركة للتصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020. وأقر بذنبه أيضا فى مهاجمة ضباط الشركة ومقاومتهم أو إعاقتهم.

وفى جلسة أمس الإثنين تم الحكم بجسن ميلر عامين و9 أشهر، وأمر القاضي رودلف موس ميلر بأن يمضى عامين قيد المراقبة بعد إطلاق سراحه ودفع ألفين دولار كتعويض.

وطلب المدعون الفيدراليون من القاضي إصدار حكم بالسجن 4 سنوات وثلاثة أشهر. بينما جادل محامى ميلر بأن المتهم كانت تحت تأثير الكحول والماريجوانا، ومن ثم لم يكن يفكر بشكل منطقى فى يوم اقتحام مبنى الكابيتول.

وأدان المحامى مزاعم ترامب بأن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قد تمت سرقتها منه بالتزوير الانتخابى، وقال إنها أكاذيب قادت ميلر إلى الانضمام إلى أنصار ترامب الآخرين فى واشنطن فى يوم وقوع أحداث الشغب لأنه اعتقد أنه من الرائع أن يكون جزءا من التاريخ.

ووفقا للادعاء، فقد سافر ميلر من موطنه فى كوكسفيل فى ماريلاند، وارتدى قبعة راعى بقر سمراء ووضع حول عنقه علم ماريلاند وعلم "جادسدن" الذى يظهر ثعبان على خلفية صفراء، ويعتبر هذا العلم شائعا لدى المتطرفين اليمنيين.