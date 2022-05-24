السجن المشدد 5 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة قتل عامل بسبب خصومة ثأرية فى المطرية

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك لقيامهم بالاتفاق فيما بينهم على قتل شخص على خلفية خصومة ثأرية، حيث أعدوا له كمينا حتى أجهزوا عليه وأردوه قتيلا بدائرة قسم المطرية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانى توجها للمكان الذى يتواجد به المجنى عليه، وما أن رآه حتى انهالا عليه بالأسلحة البيضاء التى بحوزتهما، وفيما كشفت التحقيقات أيضا أن المتهم الثالث اشترك مع المتهمين الأول والثاني على ارتكاب الجريمة عن طريق الاتفاق والتحريض، بأن اتفق معهما وحرضهما على ذلك، حيث أحرز سلاح ناري «بندقية خرطوش»، لمساعدة المتهمان على ارتكاب الجريمة.