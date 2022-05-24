وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، التقى المبعوث الخاص، مجموعة متنوَّعة من ناشطات سلام يمنيات وخبيرات وفاعلات في القطاع الخاص والمجتمع المدني وقياديات، ضمن جهوده التي يبذلها في التشاور حول إطار عملية السلام متعددة المسارات بما فيها الأولويات التي تراعي خبرات ووجهات نظر النساء والشباب اليمني، وتطرق الاجتماع أيضا إلى تنفيذ الهدنة وتجديدها.