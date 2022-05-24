كتب أحمد عرفة

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديرها لدعم مصر لجهود التهدئة فى اليمن، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز من قليل.

وفى وقت سابق، واصل مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، مشاوراته مع كافة الأطراف اليمنية والدولية، لليوم الثانى على التوالى من أجل بناء عملية السلام، والتشاور حول الأولويات العاجلة، والقصيرة وطويلة الأمد للقضايا الاقتصادية التى يتوجّب التطرق إليها فى عملية السلام فى اليمن.