وأضاف أن قوات الجيش أجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على التراجع والفرار، وألحقت بهم هزيمة قاسية وكبدتهم خسائر بشرية ومادية فادحة.

وكان الجيش اليمني قد ذكر - في وقت سابق - أن قواته رصدت 20 خرقا حوثيا في جبهات محور تعز، و9 خروقات في جبهات محور البرح غربي تعز، ضمن خروقاتها للهدنة في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة ومأرب.