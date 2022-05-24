صنعاء (أ ش أ)

تصدت قوات الجيش اليمنى، اليوم الثلاثاء، لهجوم عنيف شنته جماعة الحوثى، على مواقعها بجبهة مقبنة غربى تعز بجنوب غرب اليمن.

وأكد نائب شعبة التوجيه المعنوى فى محور تعز، العقيد عبدالباسط البحر - فى تغريدة على موقع "تويتر" - أن قوات الجيش فى اللواء 145 مشاة بجبهة مقبنة، تمكنت من كسر هجوم حوثي على مواقعها في التبة السوداء بمقبنة غربي تعز، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية.