وأوضح المصدر أن الصاروخين يتطابقان مع نوعية من صواريخ أعلنت البحرية الأمريكية مصادرتها من على متن شحنتي سلاح مهرب، قالت إنها جاءت من إيران للحوثيين، الأولى على متن قارب خشبي صغير واعترضت من قبل السفينة الأمريكية (يو إس إس فورست شيرمان)، بتاريخ 25 نوفمبر 2019 في بحر العرب، والأخرى في الـ9 من فبراير من العام الماضي، واعترضت على متن قاربين من قبل السفينة الأمريكية نورماندي في البحر الأحمر.