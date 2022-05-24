عدن (أ ش أ)

قال مصدر عسكرى يمنى، إن "القوات الحكومية فى مأرب، عثرت على حطام صاروخ دفاع جوى، من نوع (سام- 358)، إيرانى الصنع، استهدف به الحوثيون هدفا تابعا للجيش بجبهات جنوب المحافظة فى وقت سابق".

وأضاف المصدر، لقناة (اليمن الإخبارية)، أن هذا الصاروخ الثاني من نوعه عثر عليه الجيش وتم تحريزه في مأرب، إذ تم تحريز الأول من جبهة صرواح غربي المحافظة، في يوليو من العام الماضي، عقب إعلان الحوثيين إسقاط طائرة مسيرة من نوع MQ9، بصاروخ أرض جو محلي الصنع.