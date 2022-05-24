التجهيز لإنشاء 4 ملاعب بمراكز شباب الشيخ زويد بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء استعداداتها لإنشاء 4 ملاعب جديدة لمراكز شباب مدينة الشيخ زويد .

قال كليب راشد مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه تفقد مراكز الشباب بإدارة شباب الشيخ زويد و زيارة مركز شباب المقاطعة وشبانه بإدارة شباب رفح لمتابعة الأعمال بمراكز الشباب والأندية التي بها إنشاءات في ظل موافقة وزارة الشباب والرياضة على إنشاء ملاعب في " الخروبة وقبر عمير و الشلاق وأبو طويلة " في اطار حرص الوزارة بزيادة الاستثمارات بشمال سيناء لخدمة شباب المحافظة .

ونظم مركز شباب بئر العبد الملتقي التجمعي الحرفي وندوة عن التوعية الأسرية لأندية الفتاة والمرأة ضمن خطة النشاط لمركز الفتاة والمرأة.

وتواصلت فى مدينة العريش فعاليات اليوم الثاني بالعريش لفوج أهل مصر المحافظات الحدودية وهو الفوج الثامن لقادرون باختلاف، وتضمنت الفعاليات عقد الندوة الأولى عن الوقاية من الإدمان وطرق الإقلاع عن التدخين والصحة العامة و طرق التغذية السليمة، و الندوة الثاني قدمها محمد عبدالعظيم مدير عام الأزهر الشريف بشمال سيناء عن التسامح والتعاون بين الشباب والبعد عن التطرف و حب الوطن والولاء و الانتماء الي الوطن والقرب الي الله ، و حوار متبادل بين الشباب .