الأمن يكشف هوية شاب مات صعقاً بالكهرباء فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

تعرفت الأجهزة الأمنية فى مديرية أمن بورسعيد، على هوية الشاب الذي توفي اليوم الثلاثاء، صعقاً بالكهرباء خلال عمله في منطقة شباب المدينة بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد، حيث اتضح أن الشاب يدعي إسماعيل إبراهيم محمد ويبلغ من العمر 25 عام، ويسكن في جنوب المحافظة .

كان الدكتور مصطفى شعبان، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، تلقي إشارة من مستشفى الزهور المركزي بوصول جثة مجهولة الهوية بمنطقة شباب المدينة.

وأصدر اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، تعليماته إلى رجال المباحث بتكثيف جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث.

تم وضع الجثة فى مشرحة مستشفي الزهور تحت تصرف النيابة العامة والتصريح بالدفن بعد التعرف على هوية المتوفي.