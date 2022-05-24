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استكمال محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على المواد البترولية غدا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 09:31 م
استكمال محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على المواد البترولية غدا محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تواصل الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عُمر، رئيس محكمة الجنايات، غدا الأربعاء، محاكمة 53 متهمًا، كونوا تشكيل عصابى تخصص فى الاستيلاء على بترول من 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات.
  
ووجهت النيابة للمتهمين أنهم حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، وأيضا حازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية على الأسلحة السابق ذكرها جميعا.
 
كما وجهت لهم تهم إتلاف عمدًا 4 خطوط بترول كبرى وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

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