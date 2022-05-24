إعدام أغذية متغيرة الخواص وعصائر غير صالحة للاستهلاك فى أسوان

اسوان عبد الله صلاح

أكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، أنه تنفيذاً تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، مع التأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، استكملت اللجنة المتكاملة للمرور على الأسواق برئاسة نائب المحافظ أحمد شعبان، وعضوية مسئولى مديريات الصحة والتموين والبيئة، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة لرئيس مركز ومدينة أسوان ونوابه، وأيضاً العاملين بالأحياء، سلسلة حملاتها الرقابية المفاجئة، على كافة منشآت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى.



وشن مكتب إدارة مراقبة الأغذية حملات تفتيشية متتالية شملت المرور على العديد من المنشآت لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمغشوشة، بمتابعة من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، لافتاً إلى أن هذه الحملات أسفرت عن إعدام 275 كجم أغذية متغيرة الخواص، و 110 لترات عصائر متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك، مع تحرير 9 محاضر جنح صحية، وذلك بإشراف من مصطفى صديق مراقب أول الأغذية بالمديرية، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الوقائع.