أهالى شارع الزرقا بالمحلة فى الغربية يشكون تراكم المخلفات.. ورئيس المدينة يرد

كتبت: شيماء حمدى - الغربية - مصطفى عادل

أرسل القارئ مصطفى الطبجي من أهالى شارع الزرقا - عزبة خضر حي ثان المحلة الكبرى - محافظة الغربية، شكوى عبر خدمة" صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب تراكم القمامة وانتشار الحشرات والرائحة الكريهة في الشوارع، ومطلبا بتوفير صناديق قمامة ورفع هذه القمامة المتراكمة.

من جانبه قال المحاسب أحمد المغاوري سليمان رئيس حي ثان المحلة، أن هناك حملات نظافة على مدار اليوم يقوم بها جهاز النظافة التابع للحي لرفع المخلفات وتراكمات القمامة من شوارع المدينة بنطاق الحي، مشيرا إلى أنه بحث شكوي المواطن وإزالة اسبابها، والدفع بصناديق قمامة اضافية وتوزيعها بالمنطقة لاستيعاب المخلفات التي يتخلص منها المواطنين ورفعها أولا بأول.



وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".