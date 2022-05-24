اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:28 ص
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أسعار الدواجن والبيض تواصل التراجع في مصر

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:00 ص
أسعار الدواجن والبيض تواصل التراجع في مصر دواجن
كتب - إسلام سعيد

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شهدت أسعار الدواجن هبوط ملحوظ للأسبوع الثالث على التوالي، بعد صود الأسعار لمستويات قياسية في شهر رمضان، حيث وصل السعر للمستهلك في الأسبوع الأخير من رمضان 47 جنيها، لكن الأسعار سجلت هبوط ملحوظ بعد انتهاء شهر رمضان لتنزل إلى مستويات 37 جنيها وقد تختلف من منطقة إلى أخري.

وتشهد أسعار الدواجن في المزارع تسجيل مستوى 31 جنيها للكيلو ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 37 جنيها، وذلك مع عودة الاستقرار للسوق بعد انضباط الطلب وهدوء وتيرة قفزة أسعار الأعلاف بعد ارتفاع الدولار الأمريكي.

وفي ذات السياق تشهد أسعار البيض تراجع طفيف لتسجل 48.5 جنيها لكرتونة البيض الأبيض والبيض الأحمر 52.5 جنيه ويصل سعر كرتونة البيض البلدي 47 جنيها مقابل مستويات 66 جنيها في شهر رمضان.

أسعار الدواجن والبيض تختلف من منطقة إلى أخري، وفق تكليف النقل بين المحافظات ومن بين المزارع إلى الأسواق، كما يضاف على الأسعار مكاسب التجار.


اسعار الدواجن

سعر الفراخ

اسعار الفراخ

اسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ اليوم


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