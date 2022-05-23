99.97 % من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة "الرياضيات" إلكترونيًا

كتب محمود طه حسين

أدى طلاب الصف الأول الثانوي ، اليوم، الامتحان في مادة "الرياضيات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في سادس أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان الرياضيات (في الفترة الصباحية) 99.97%، حيث أدى اليوم الامتحان 571 ألفًا و212 طالبا وطالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و460 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2049 طالبا وطالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي (الأحياء والفلسفة والمنطق)، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 آخر أيام الامتحانات في مادة (الأحياء) حسب الجدول المعلن سابقًا.