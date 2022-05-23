شكاوى من صعوبة الامتحان الإلكترونى فى الرياضيات للصف الأول الثانوى

كتب ــ محمود طه حسين

شكا طلاب الصف الأول الثانوى العام من صعوبة أجزاء بامتحان مادة الرياضيات الإلكترونى، حيث وصف بعضهم الأسئلة بأنها تعجيزية، إضافة إلى صعوبة قراءة بعض الأسئلة لعدم وجود فواصل ومسافات بين الكلمات وبعضها، فيما أكد الطلاب سهولة الامتحان الورقى المقالى.

وأوضح الطلاب، أن منصة الامتحان الإلكترونى عملت بشكل منضبط دون مشاكل.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجداول المعلنة،ويؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان.

وتعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة سواء الرسمية أو الخاصة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.