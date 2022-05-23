4 مشروبات تحافظ على رطوبتك خلال الأيام الحارة.. تعرف عليها

كتبت - ميرفت رشاد

يحدث الجفاف للجسم عندما تفقد سوائل أكثر مما تتناول، ولا يحتوي جسمك على ما يكفي من الماء والسوائل الأخرى لأداء الوظيفة بشكل طبيعي، هذا هو السبب عندما تشعر بالحرارة و التعرق ، فأنت بحاجة إلى التأكد من البقاء رطبًا ، وهناك مشروبات يجب الابتعاد عنها عندما تشعر بالجفاف لأنه يجعلك تشعر بالعطش أكثر، لذلك من المهم أن تعرف أي المشروبات يجب أن تحملها معك في تلك الأيام الحارة وفقا لما نشره موقع " eatthis"

شرب الماء:

شرب الماء يساعد على صحة الجسم، من المساعدة في إنقاص الوزن ، ووقف انتفاخ البطن ، والحفاظ على عمل أعضائك الحيوية بشكل صحيح، يؤدي عدم وجود كمية كافية من الماء في نظامك إلى الإصابة بالجفاف الشديد ويؤدي إلى آثار سلبية على سبيل المثال ، يمكن أن يجعلك نقص الماء تشعر بالدوار ، وفقدان التركيز ، والصداع ، وحتى المخاطرة بوظائف الكلى الضعيفة، الماء هو أفضل طريقة للحفاظ على رطوبتك أثناء الطقس الحار.

عصائر الفاكهة:



إضافة الفاكهة الغنية بالبوتاسيوم مثل البرتقال أو الموز يمكن أن يساعد في الجفاف، فإن دور البوتاسيوم في جسمك هو المساعدة في موازنة مستويات السوائل في خلاياك، إنه معدن أساسي تحتاجه جميع أنسجة الجسم ويشار إليه أحيانًا باسم المنحل بالكهرباء ، هذا لأنه يحمل شحنة كهربائية صغيرة تنشط وظائف الخلايا والأعصاب المختلفة.

ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم ويحتوي أيضًا على بعض الكالسيوم والمغنيسيوم، و هو الخيار الأفضل ويحتوي أيضًا على إلكتروليتات بما في ذلك البوتاسيوم

مشروبات الطاقة :

إذا كنت بحاجة إلى زيادة الجلوكوز، فمشروبات الطاقة تحتوي على أقل كمية من السكر والسعرات الحرارية مقارنة بالعديد من المشروبات الآخرى.