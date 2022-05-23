وفاة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية في مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

توفى المستشار الدكتور محمد ماجد نائب رئيس مجلس الدولة، عضو المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، وتولى المستشار توفيق حسونة الذي انضم بعد وفاته إلى المجلس الخاص، رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية خلفًا للفقيد، لتسيير شئون المحاكم، إلى أن يتم وضع الحركة القضائية للعام القضائي الجديد والمنظمة والذي يبدأ أول أكتوبر.

والفقيد كان رئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية، وتولي رئاستها العام القضائي المنصرم في 1 يوليو عام 2021، خلفًا للمستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الـدولــة.

يذكر أن المستشار الدكتور محمد ماجد ، من مواليد عام 1952، تخرج في كلية الحقوق، وتدرج بالوظائف القضائية منذ أن التحق بالعمل القضائي بمجلس الـدولــة ، فكان رئيسًا لفتوى الثقافة بقسم الفتوى والتشريع ، ثم رئيسًا للجنة الأولي فتوى ، إلي أن أصبح عضوًا من السبع أعضاء بالمجلس الخاص ، وتولي رئاسة شئون المحاكم الإدارية والتأديبية .