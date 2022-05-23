وزير الخارجية يلتقى مبعوث المناخ الصينى فى مدينة دافوس

كتب: أحمد جمعة

التقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الاثنين، فى دافوس، مبعوث المناخ الصينى "شى شينهوا" على هامش فعاليات الاجتماع السنوى للمنتدى الاقتصادى العالمى، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".