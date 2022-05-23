اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 03:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان: المنصورة الجديدة تضم 4704 وحدات بـ"سكن مصر".. و11232 وحدة بـ"JANNA"

الإثنين، 23 مايو 2022 03:15 م
وزير الإسكان: المنصورة الجديدة تضم 4704 وحدات بـ"سكن مصر".. و11232 وحدة بـ"JANNA" جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، والتى رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.
 
ووجه وزير الإسكان، بتوفير الأنشطة المناسبة بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولى الساحلى ومدينة المنصورة الجديدة، لتكون متنزها للمواطنين، حيث تضم تلك المنطقة، زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات بطول 4.2 كم، ومقاعد مظللة للمواطنين، وبرجولات.
 
 
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بينما يحتوي مشروع "JANNA" على 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، موضحاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمدينة، وجار التنفيذ بالمرحلتين الثالثة والرابعة بنسب متقدمة.
 
 
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم (مساجد - كنيسة - مدارس - أسواق تجارية - مركز طبى)، كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة.

وزارة الاسكان

وزير الاسكان

المشروعات الجديدة

المنصورة الجديدة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة