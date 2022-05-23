وزير الإسكان: المنصورة الجديدة تضم 4704 وحدات بـ"سكن مصر".. و11232 وحدة بـ"JANNA"

اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة المنصورة الجديدة، والتى رافقه فيها مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمتابعة سير العمل بالمشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة.

ووجه وزير الإسكان ، بتوفير الأنشطة المناسبة بالمنطقة الفاصلة بين الطريق الدولى الساحلى ومدينة المنصورة الجديدة، لتكون متنزها للمواطنين، حيث تضم تلك المنطقة، زراعات ومساحات خضراء، ومسارات للمشاة والدراجات بطول 4.2 كم، ومقاعد مظللة للمواطنين، وبرجولات.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن مشروع "سكن مصر"، بمدينة المنصورة الجديدة، يضم 4704 وحدات سكنية (196 عمارة)، بينما يحتوي مشروع "JANNA" على 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، كما يضم مشروع الفيلات 1149 فيلا بها 2103 وحدات، موضحاً أنه جار الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية بالمدينة، وجار التنفيذ بالمرحلتين الثالثة والرابعة بنسب متقدمة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم وجار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بمدينة المنصورة الجديدة، وتضم (مساجد - كنيسة - مدارس - أسواق تجارية - مركز طبى)، كما تم ويجرى تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة.