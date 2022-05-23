اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وزير الإسكان يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش

الإثنين، 23 مايو 2022 02:22 م
وزير الإسكان يتفقد كورنيش مدينة المنصورة الجديدة ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش جانب من اللقاء
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بكورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة الفيلات المقابلة للكورنيش، لتفقد سير العمل، ومتابعة الموقف التنفيذى، ورافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
وشدد وزير الإسكان على ضرورة العناية الفائقة بما تم تنفيذه من أعمال بمشروع كورنيش المنصورة الجديدة، وإظهاره بالشكل الجمالى اللائق، حيث يُعد الكورنيش من العلامات المميزة لمدينة المنصورة الجديدة، موجهاً بالاهتمام بأعمال الزراعة بالكورنيش، وتوفير مقاعد جلوس للمواطنين، وإتاحة الفراغات لإقامة أنشطة تلبى احتياجات زوار كورنيش مدينة المنصورة الجديدة.
 
كما تجول الوزير ومرافقوه، بمنطقة الفيلات المواجهة لكورنيش المنصورة الجديدة، لتفقد الموقف التنفيذي للأعمال، موجهاً بتوفير مقاعد لجلوس المواطنين ومظلات، وإقامة الأنشطة المناسبة بالفراغات العامة بالمدينة، من أجل خلق حركة دائمة وحياة بجميع مناطق المدينة.
 
 
 
 

 


وزارة الاسكان

المشروعات الجديدة

المنصورة الجديدة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة