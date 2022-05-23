مونوريل 6 أكتوبر.. المناطق التى يخدمها المشروع وأماكن ربطه مع المترو "إنفوجراف"

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل مدينة السادس من أكتوبر، الذى يربط المدينة بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال الخط الثالث لمترو الأنفاق ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الإنفو جراف نستعرض تفاصيل المشروع فى النقاط التالية.

يبلغ طول خط مونوريل غرب النيل 42 كم

يضم 13 محطة

يربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق العمرانية الجديدة "6 أكتوبر الجديدة"

‏يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

يخدم التوسعات الكبيرة فى مدينة 6 أكتوبر

مثل مشروع الإسكان الاجتماعى ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية

يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة وادى النيل

ومع القطار الكهربائى السريع "العلمين – العين السخنة" فى محطة نقابة المهندسين بـ6 أكتوبر



