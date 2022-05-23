اليوم السابع
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موسكو: خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر سلبا على اقتصادها

الإثنين، 23 مايو 2022 02:07 م
موسكو: خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر سلبا على اقتصادها وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ.ش.أ

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حذر نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، من أن احتمال خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر سلبا على اقتصادها.

 

وقال رودينكو في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، "يبدو لنا أن هذه الخطوة ستكون خاطئة، ففي إطار رابطة الدول المستقلة تعتبر مولدوفا حاليا عضوا في منطقة التجارة الحرة"، مشيرا إلى أن انسحابها من مثل هذه الاتفاقيات سيكون له تأثير سلبي على اقتصادها.


وأضاف أنه في إطار رابطة الدول المستقلة توجد اتفاقيات بشأن الهجرة والضمان الاجتماعي، والانسحاب منها سيضر مولدوفا نفسها أكثر من أي أحد آخر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا هو خيارها السيادي.

 


روسيا

الخارجية الروسية

مولدوفا

رابطة الدول المستقلة

منطقة التجارة الحرة


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