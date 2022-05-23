موسكو: خروج مولدوفا من رابطة الدول المستقلة سيؤثر سلبا على اقتصادها

وقال رودينكو في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، "يبدو لنا أن هذه الخطوة ستكون خاطئة، ففي إطار رابطة الدول المستقلة تعتبر مولدوفا حاليا عضوا في منطقة التجارة الحرة"، مشيرا إلى أن انسحابها من مثل هذه الاتفاقيات سيكون له تأثير سلبي على اقتصادها.



وأضاف أنه في إطار رابطة الدول المستقلة توجد اتفاقيات بشأن الهجرة والضمان الاجتماعي، والانسحاب منها سيضر مولدوفا نفسها أكثر من أي أحد آخر، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هذا هو خيارها السيادي.