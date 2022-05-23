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مندوب روسيا: الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا بأوكرانيا يهدد الأمن السيبرانى عالميا

الإثنين، 23 مايو 2022 08:48 م
مندوب روسيا: الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا بأوكرانيا يهدد الأمن السيبرانى عالميا مندوب روسيا في الأمم المتحدة
كتب أحمد عرفة

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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن الغرب ينشئ جيشا إلكترونيا فى أوكرانيا، سيهدد الأمن السيبرانى فى العالم بأسره، متابعا: إلى جانب الضخ الغربى للأسلحة التقليدية فى أوكرانيا، فهناك توزيع غير خاضع للرقابة للأسلحة السيبرانية وتدريب على طرق استخدامها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه بحسب الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، هناك أكثر من 300 ألف "مقاتل" فى جيشه الإلكترونى، ويتم إنشاء جيش إلكترونى لا يمكن السيطرة عليه، وبعد تطوير مهاراته فى أوكرانيا ومهاجمة روسيا، لن يتوقف عند هذا الحد، فهؤلاء القراصنة سينتشرون فى جميع أنحاء العالم، ما يشكل تهديدا لمواطنى الدول الغربية أيضا.

ولفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن الإعلام الغربى اضطر للاعتراف بحقيقة أن العديد من المدنيين فى بوتشا الأوكرانية قتلوا بقذائف المدفعية الأوكرانية، موضحا أن الإعلام الغربى روج لمقتل المدنيين فى بوتشا على أيدى القوات الروسية، بأمر من الحكومات الغربية.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن وسائل الإعلام هذه "أخفت جميع الأدلة والحقائق الموضوعية حول مقتل المدنيين، وبدلا من ذلك أنتجت سيناريوهات مزيفة، موضحا أنه تحت ضغط الوقائع والحقائق، اضطرت وسائل الإعلام الغربية للاعتراف بأن العديد من المدنيين فى بوتشا لم يموتوا متأثرين بجراحهم من أعيرة نارية كما تدعى أوكرانيا، بل قتلوا جراء قذائف مدفعية عفا عليها الزمن، استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية أثناء قصف هذه المدينة.


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