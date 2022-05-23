ملياردير جديد ينضم للقائمة كل 30 ساعة.. "بيزنس انسايدر" تكشف التفاصيل

انضم حوالى 573 شخصًا إلى صفوف المليارديرات منذ عام 2020، ليصل العدد الإجمالى العالمى إلى 2668، وفقًا لتحليل أصدرته منظمة أوكسفام.
أشارت صحيفة بيزنس انسايدر إلى أن هذا يعنى أنه انضم ملياردير جديد كل 30 ساعة تقريبًا فى المتوسط لقائمة المليارديرات حتى الآن خلال وباء كورونا.
شهد المليارديرات ارتفاع إجمالى صافى ثرواتهم بمقدار 3.8 تريليون دولار، أو 42%، إلى 12.7 تريليون دولار خلال الوباء وكان جزء كبير من الزيادة مدفوعاً بالمكاسب القوية فى أسواق الأسهم، والتى ساعدتها الحكومات التى تضخ الأموال فى الاقتصاد العالمى لتخفيف الضربة المالية لفيروس كورونا.
فى الوقت نفسه، قالت أوكسفام فى تقرير أصدرته الشهر الماضى إن فيروس كوفيد -19 وتزايد عدم المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع ما يصل إلى 263 مليون شخص إلى الفقر هذا العام، مما يعكس عقودا من التقدم.
وأضافت إن المستهلكين فى جميع أنحاء العالم يتنافسون مع ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، لكن الشركات فى هذه الصناعات وقادتها يستفيدون من ارتفاع الأسعار.
شهد المليارديرات فى قطاع الأغذية والأعمال الزراعية زيادة ثرواتهم الإجمالية بمقدار 382 مليار دولار، أو 45%، على مدى العامين الماضيين وتم إنشاء حوالى 62 ملياردير طعام منذ عام 2020، كما زادت صافى ثروة زملائهم فى قطاعات النفط والغاز والفحم بمقدار 53 مليار دولار، أو 24%.
كما حظى قطاع التكنولوجيا العديد من المليارديرات، بما فى ذلك سبعة من أغنى عشرة أشخاص فى العالم، مثل ايلون ماسك وبيل جيتس وجيف بيزوس، وزاد هؤلاء الرجال ثروتهم بمقدار 436 مليار دولار إلى 934 مليار دولار خلال العامين الماضيين.
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