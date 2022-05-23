ملياردير جديد ينضم للقائمة كل 30 ساعة.. "بيزنس انسايدر" تكشف التفاصيل

انضم حوالى 573 شخصًا إلى صفوف المليارديرات منذ عام 2020، ليصل العدد الإجمالى العالمى إلى ‏‏2668، وفقًا لتحليل أصدرته منظمة أوكسفام. ‏

أشارت صحيفة بيزنس انسايدر إلى أن هذا يعنى أنه انضم ملياردير جديد كل 30 ساعة تقريبًا فى المتوسط ‏لقائمة المليارديرات حتى الآن خلال وباء كورونا.‏

شهد المليارديرات ارتفاع إجمالى صافى ثرواتهم بمقدار 3.8 تريليون دولار، أو 42%، إلى 12.7 تريليون ‏دولار خلال الوباء وكان جزء كبير من الزيادة مدفوعاً بالمكاسب القوية فى أسواق الأسهم، والتى ساعدتها ‏الحكومات التى تضخ الأموال فى الاقتصاد العالمى لتخفيف الضربة المالية لفيروس كورونا.‏

فى الوقت نفسه، قالت أوكسفام فى تقرير أصدرته الشهر الماضى إن فيروس كوفيد -19 وتزايد عدم ‏المساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يدفع ما يصل إلى 263 مليون شخص إلى الفقر هذا العام، مما ‏يعكس عقودا من التقدم.‏

وأضافت إن المستهلكين فى جميع أنحاء العالم يتنافسون مع ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، لكن الشركات ‏فى هذه الصناعات وقادتها يستفيدون من ارتفاع الأسعار.‏

شهد المليارديرات فى قطاع الأغذية والأعمال الزراعية زيادة ثرواتهم الإجمالية بمقدار 382 مليار دولار، ‏أو 45%، على مدى العامين الماضيين وتم إنشاء حوالى 62 ملياردير طعام منذ عام 2020، كما زادت ‏صافى ثروة زملائهم فى قطاعات النفط والغاز والفحم بمقدار 53 مليار دولار، أو 24%.‏

كما حظى قطاع التكنولوجيا العديد من المليارديرات، بما فى ذلك سبعة من أغنى عشرة أشخاص فى ‏العالم، مثل ايلون ماسك وبيل جيتس وجيف بيزوس، وزاد هؤلاء الرجال ثروتهم بمقدار 436 مليار ‏دولار إلى 934 مليار دولار خلال العامين الماضيين.‏