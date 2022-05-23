مصرع طفل وابن عمته غرقا بنهر النيل فى الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

لقى طفلان مصرعهما غرقا بنهر النيل في الوراق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثتيهما، وأشارت التحريات أن أحدهما خلال السباحة تعرض للغرق، وحاول الثاني إنقاذه، إلا أنه غرق أيضا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلين بنهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن طفل تعرض للغرق خلال السباحة بنهر النيل، وحاول ابن خاله إنقاذه إلا أنه لقى مصرعه أيضا غرقا.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.