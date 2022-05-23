مستشار مفتى الجمهورية يشارك فى مؤتمر الدوحة الـ14 لحوار الأديان

كتب ـ لؤى على

توجَّه الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية، الأمين العام للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في أعمال مؤتمر الدوحة الرابع عشر ل حوار الأديان ، الذي ينعقد غدًا الثلاثاء على مدار يومين بمشاركة نحو 300 شخصية من علماء وقادة دينيين وباحثين وأكاديميين وإعلاميين ومهتمين من 70 دولة حول العالم، وذلك تحت عنوان: "الأديان وخطاب الكراهية بين الممارسة والنصوص".

يُذكَر أن المؤتمر الذي ينظِّمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، يُعقد على مدار يومين، ويتناول ثلاثة محاور أساسية: يتعلَّق الأول بخطاب الكراهية من حيث مفهومُه وأسبابه ودوافعه.

فيما يدور المحور الثاني بعنوان "أنماط وأشكال خطاب الكراهية" حول خطورة انتشار صور خطاب الكراهية.

أما المحور الثالث للمؤتمر فيتناول "الدَّور المنشود لمواجهة خطاب الكراهية" من حيث دَورُ القادة الدينيين والمؤسسات الإعلامية وغيرها في مواجهة خطاب الكراهية، كما سيتناول موضوع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بتجريم خطاب الكراهية.