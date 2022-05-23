مسئول بالبيت الأبيض: نبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات السولار

كتب أحمد عرفة

أكد مسؤول في البيت الأبيض أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ، لسحب كميات من احتياطات السولار، وذلك بهدف معالجة أزمة النقص الحاد في الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة، في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: لقد أسسنا خيار الاحتياطات، لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد في استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة.

وفى وقت سابق عقد لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، اجتماعا افتراضيا مع وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، لبحث الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على زيادة تبادل المعلومات بشأن الأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا سيتواصل دون توقف، متابعا: سنرسل إلى أوكرانيا المزيد من المدافع والأسلحة.

وذكر وزير الدفاع الأمريكي: نوفر مع الحلفاء الأسلحة والتدريبات للقوات الأوكرانية.