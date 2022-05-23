اليوم السابع
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مسئولة إعلام الأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول التى لديها حضور أممى قوى

الإثنين، 23 مايو 2022 03:14 م
مسئولة إعلام الأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول التى لديها حضور أممى قوى جانب من الحلقة النقاشية
كتبت ـ هند المغربى

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أكدت راضية عاشورى، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، أن مصر من أكثر الدول التي لديها حضور قوي في الأمم المتحدة، وأنها تحتضن عددا كبيرا من مكاتب الأمم المتحدة القطرية الإقليميه التي تعمل بقوة مع الحكومة المصرية.
 
وكانت مسئولة إعلام الأمم المتحدة أكدت أن مصر من الدول الأكثر حراكا ورصدا في التعامل مع المناخ، لافتة، أننا نفتخر بوجودنا في مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ COP27، حيث إن مصر رائدة في العديد من المفاوضات الدولية وكانت ولا زالت المدافع والصوت الصالح والرائد لدعم القارة الإفريقية في السياسات البيئية وقضايا التغير المناخي.
 
ودعت مسئولة مركز إعلام الأمم المتحدة، أن نكون قضايا التغير المناخي علي أجندة كل مواطن، مشددة علي أهمية دعم الشباب  ليكون له دور قوي و يحمل رسالة هامة لدعم البيئة التي تؤثر علي صحة الانسان. 
 
ولفتت مسؤولة مركز إعلام الأمم المتحدة، إلي أن صراع أوكرانيا أثر علي العمل في ملف التغير المناخي، لافتة إلي أن العالم يعيش فترة تاريخية حرجة ودور الشباب دور ريادي جدا، مؤكدة أن الشباب المصري لابد وأن يكون فاعلا  ويتحمل مسئولياته اتجاه بلدة ومجتمعه، داعية شباب مصر أن ينخرط في المبادرات العالمية والحراك العالمي لقضايا التغير المناخي.
 
وأكدت " نفخر بالاستراتيجيه الوطنية المصرية وعمل الدولة المصرية في هذا الإطار، موضحة أن الشباب المصري له دور قوي في أجندة مكافحة التغير المناخي وإطار عمل مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر في مدينه شرم الشيخ COP27.
 
ومن جانبها، شددت دكتورة نوال الدجوي علي دور الإعلام والشباب المصري علي دعم قضايا المناخ وكذلك أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة علي دعم الجامعة لمثل هذا الملفات بقوة ودور الجامعات المجتمعي لدعم قضايا المناخ وكل ما يخص سياسات البيئة.
 
جاء ذلك خلال الحلقه النقاشية التي نظمها مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة بالتعاون مع مكتب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC و احدي الجامعات الخاصة حول مؤتمر تغير المناخCOP 27 الذى سيعقد في شرم الشيخ هذا العام ومدى أهمية هذا المؤتمر محليًا وعالميًا ودور الأمم المتحدة في تنظيمه من خلال نشر الوعى عن قضية تغير المناخ وتأثيراتها واسبابها و الحلول من أجل الحد من التأثيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة و دور الشباب فى تحقيق هذه الأهداف حضر المؤتمر    د.نوال الدجوى ، رئيس مجلس الأمناء للجامعه وراضية عاشورى ، مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهر و .د. خيرى عبد الحميد ، رئيس الجامعة و  أ.د. أمانى فهمى ، عميد كلية الإعلام ومشاركة أليكس ساير مدير الأمم المتحدة للاتصالات المتعلقة بتغير المناخ UNFCCC.
 
 
 
 
 

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